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Более 500 гр. героина изъяли полицейские у двух приезжих в Капотне 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На юго-востоке Москвы сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в покушении на сбыт героина в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
Как пояснили в ведомстве, в результате проверки оперативной информации полицейские установили, что 22-летняя и 28-летний приезжие из страны ближнего зарубежья могут быть причастны к распространению наркотиков. После установления их личностей наркополицейским стало известно, что злоумышленники распространяли запрещенные средства и вещества, делая «закладки» на территории столицы. Мужчина покупал крупные партии наркотиков и передавал их сообщнице для дальнейшего распространения.
«Подозреваемые были задержаны возле одного из домов на ул. Капотня. При личном досмотре задержанной был обнаружен полимерный сверток темного цвета с порошкообразным веществом внутри. Исследованием установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — героином общей массой более 500 гр., что является крупным размером», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Подозреваемые арестованы.
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Происшествия , Криминал , Москва
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