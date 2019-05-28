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Суд в Самаре признал экстремистской организацию, лечившую тяжелобольных солнцем и чаем 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Соцсети
Самарский областной суд по иску прокуратуры признал экстремистской религиозную группу «Алля-Аят», которая лечила тяжелобольных людей солнцем и чаем, в результате чего скончалось несколько человек.
Информация о том, что иск был удовлетворен, появилась на сайте областного суда Самарской области.
«Новая газета» пишет, что несколько тяжелобольных последователей группы отказались от помощи медиков после того, как присоединились к религиозной группе, и умерли. В прокуратуре в связи с этим признали «Алля-Аят» угрозой безопасности жителей всего региона.
Кроме того, на собраниях группы распространялись журналы «Звезда Селенной», которые были внесены в реестр экстремистских материалов в 2013 году.
Все болезни группа лечила при помощи прикладывания к больным участкам тела «Звезды Селенной», наблюдения за солнцем, а также чаем с солью и молоком.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , Самара , Самарская Область
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