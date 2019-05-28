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На Урале в реабилитационном центре для детей произошло возгорание 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Девять человек, из них четыре ребенка, во вторник эвакуированы по причине пожара из социально-реабилитационного центра для детей в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила в 17.09 (15.09 мск).
"В городе Каменск-Уральский в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на улице Олега Кошевого произошло возгорание в помещении гардероба на втором этаже. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и оперативно организовать эвакуацию людей из здания. До прибытия пожарных персонал учреждения эвакуировал девять человек, из них четырех детей. Еще 23 ребенка находились в тот момент на прогулке. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила три квадратных метра, огнем повреждены вещи. К месту вызова были стянуты восемь единиц техники и 29 человек. В течение 10 минут пожарные справились с огнем. Причина пожара устанавливается, отмечает ГУ МЧС.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Каменск-Уральский , Свердловская Область
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