Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат экс-владельца банка «Югра» подал в суд на РБК 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Игорь Мардиросов, адвокат главного акционера банка "Югра", направил в суд заявление о возбуждении уголовного дела в связи с опубликованной статьей "Экс-владелец "Югры" дал показания против главы банковского отдела ФСБ" на сайте и в газете принадлежащего Григорию Березкину РБК, которая, по его словам, порочит честь и достоинство Алексея Хотина.
В заявлении указывается, что журналисты издания, ссылаясь на анонимные источники в статье "обвинили Хотина А. Ю. в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, а именно в даче взятки".
Адвокат утверждает, что Хотин никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам ФСБ в частности, и поэтому указанных в статье показаний давать не мог.
Также адвокат отмечает, что "19 апреля 2019 года Хотин А. Ю. был задержан и помещен под домашний арест и с момента избрания в отношении него меры пресечения указанную меру не нарушал, участвуя в следственных действиях исключительно по своему уголовному делу".
Исходя из этого защита Хотина полагает, что неустановленные лица из числа сотрудников принадлежащего Григорию Березкину ПАО "РБК" либо лиц, являющихся источниками ПАО "РБК" подготовили и опубликовали статью, содержащую заведомо ложные сведения, то есть клевету, сопряженную с обвинением Хотина в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
"В связи с нежеланием редакции РБК дать полноценное опровержение заведомо ложной информации, опубликованной на сайте и в газете издания мы вынуждены подать в суд на защиту чести и достоинства А. Ю. Хотина. Изложенная в статье РБК информация не только не соответстует канонам журналистской этики, но также нарушает права читателей на доступ к правдивой и честной информации. Фактически РБК вводит многомиллионную аудиторию своих читателей в заблуждение", — отметил Мардиросов.
Газета.Ru: последние новости
Иранский политик сознался в убийстве молодой жены Экс-главе Росграницы грозит арест по новому делу Балкон обрушилась в жилом доме в центре Москвы
Комментарии
Происшествия , Григорий Березкин , Алексей Хотин , ФСБ , Акционерный коммерческий банк "Югра" , МВД , РБК , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация6
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию22
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений22
Не станет мертвым городом. РФ дала обещание по Сирии8
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма227
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Раскрыта личность «россиянки» из видео с политиками Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение