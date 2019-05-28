Адвокат экс-владельца банка «Югра» подал в суд на РБК 

Игорь Мардиросов, адвокат главного акционера банка "Югра", направил в суд заявление о возбуждении уголовного дела в связи с опубликованной статьей "Экс-владелец "Югры" дал показания против главы банковского отдела ФСБ" на сайте и в газете принадлежащего Григорию Березкину РБК, которая, по его словам, порочит честь и достоинство Алексея Хотина.
В заявлении указывается, что журналисты издания, ссылаясь на анонимные источники в статье "обвинили Хотина А. Ю. в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, а именно в даче взятки".
Адвокат утверждает, что Хотин никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам ФСБ в частности, и поэтому указанных в статье показаний давать не мог.
Также адвокат отмечает, что "19 апреля 2019 года Хотин А. Ю. был задержан и помещен под домашний арест и с момента избрания в отношении него меры пресечения указанную меру не нарушал, участвуя в следственных действиях исключительно по своему уголовному делу".
Исходя из этого защита Хотина полагает, что неустановленные лица из числа сотрудников принадлежащего Григорию Березкину ПАО "РБК" либо лиц, являющихся источниками ПАО "РБК" подготовили и опубликовали статью, содержащую заведомо ложные сведения, то есть клевету, сопряженную с обвинением Хотина в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
"В связи с нежеланием редакции РБК дать полноценное опровержение заведомо ложной информации, опубликованной на сайте и в газете издания мы вынуждены подать в суд на защиту чести и достоинства А. Ю. Хотина. Изложенная в статье РБК информация не только не соответстует канонам журналистской этики, но также нарушает права читателей на доступ к правдивой и честной информации. Фактически РБК вводит многомиллионную аудиторию своих читателей в заблуждение", — отметил Мардиросов.