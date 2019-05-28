Адвокат экс-владельца банка «Югра» подал в суд на РБК

В заявлении указывается, что журналисты издания, ссылаясь на анонимные источники в статье "обвинили Хотина А. Ю. в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, а именно в даче взятки".

Адвокат утверждает, что Хотин никогда не передавал никаких вознаграждений госслужащим, сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам ФСБ в частности, и поэтому указанных в статье показаний давать не мог.

Также адвокат отмечает, что "19 апреля 2019 года Хотин А. Ю. был задержан и помещен под домашний арест и с момента избрания в отношении него меры пресечения указанную меру не нарушал, участвуя в следственных действиях исключительно по своему уголовному делу".

Исходя из этого защита Хотина полагает, что неустановленные лица из числа сотрудников принадлежащего Григорию Березкину ПАО "РБК" либо лиц, являющихся источниками ПАО "РБК" подготовили и опубликовали статью, содержащую заведомо ложные сведения, то есть клевету, сопряженную с обвинением Хотина в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.