Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный с шилом напал на мужчину на юго-западе Москвы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный напал на мужчину в московском районе Солнцево, несколько раз ударив его шилом, сейчас пострадавший в больнице, сообщил ТАСС представитель пресс-службы главка столичной полиции.
"Неизвестный напал на мужчину на Солнцевском проспекте в Москве и причинил ему несколько ранений острым предметом, предположительно, шилом. Пострадавший госпитализирован, ведется розыск злоумышленника", — сообщил собеседник агентства.
Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что потерпевшего ранее преследовали коллекторы.
"У него есть долги, и коллекторы неоднократно в жесткой форме требовали их погашения, в том числе наносили надписи оскорбительного характера на дверь его квартиры. Полиция проверяет, связано ли это с сегодняшним нападением", — сказал собеседник агентства.
ТАСС: последние новости
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому делу Часть балкона пятиэтажного дома обрушилась в Товарищеском переулке в Москве В Погранслужбе ФСБ заявили, что угроза диверсий Украины в Крыму сохраняется
Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация6
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию22
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений22
Не станет мертвым городом. РФ дала обещание по Сирии8
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма227
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Раскрыта личность «россиянки» из видео с политиками Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение