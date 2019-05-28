Врачи случайно подожгли пациента во время реанимации

Врачи больницы города Сан-Антонио, штат Техас, реанимировали пациента и случайно устроили в палате пожар. Об этом сообщил телеканал KREM2.

Сотрудники больницы пытались запустить остановившееся сердце 70-летнего мужчины с помощью дефибриллятора, но забыли отключить подачу кислорода в палату. Газ вспыхнул из-за искры электрического разряда, пламя быстро охватило все помещение.

«На десятом этаже все в дыму. Мы эвакуируем людей и пытаемся отключить кислород, но из-за дыма в коридоре ничего не видно», — сообщила медсестра экстренным службам.

Спасти пациента не удалось. Врачи утверждают, что он скончался еще до пожара, при этом на теле мужчины были обнаружены ожоги. Огонь также повредил медицинское оборудование.

Отмечается, что трагический случай произошел в феврале этого года. В мае правоохранители опубликовали отчет о произошедшем.