Экс-мэр Тегерана сознался в убийстве жены

Бывший мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи сознался в убийстве жены, сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя прокуратора Тегерана.

"Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершенное преступление семейными неурядицами", — сказал агентству представитель прокуратуры Мохаммад Шарияри.

По его словам, бывший мэр сам сдался сотрудникам правоохранительных органов

Ранее в иранских СМИ появилась информация, что жена экс-мэра и экс-советника президента Ирана по экономическим вопросам Наджафи во вторник была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана.