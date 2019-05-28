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Экс-мэр Тегерана сознался в убийстве жены 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший мэр Тегерана Мохаммад Али Наджафи сознался в убийстве жены, сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя прокуратора Тегерана.
"Наджафи признался в убийстве супруги, объяснив совершенное преступление семейными неурядицами", — сказал агентству представитель прокуратуры Мохаммад Шарияри.
По его словам, бывший мэр сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее в иранских СМИ появилась информация, что жена экс-мэра и экс-советника президента Ирана по экономическим вопросам Наджафи во вторник была застрелена в жилом доме в элитном районе на севере Тегерана.
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Происшествия , В мире , Генпрокуратура РФ , МВД , ИА Fars , Тегеран
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