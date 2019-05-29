Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием

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Столкнулись три яхты: парусная регата в Крыму началась с происшествия 

Рамблер + ещё 7 23 минуты назад
На старте парусной регаты «Золотое кольцо Боспорского царства» столкнулись три яхты, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Яхты чуть не протаранили судейскую лодку, судья потребовала дисквалификации участников.
Парусная регата «Золотое кольцо Боспорского царства» стартовала 26 мая в Геленджике. Соревнования приурочены к началу туристического сезона на курортах России. Маршрут регаты проходит от Геленджика до Севастополя с остановками в городах с античной историей: Торик (Геленджик), Горгиппия (Анапа), Пантикопей (Керчь) и Ялта.
Происшествия , Видео , Радиостанция "Говорит Москва" , Республика Крым
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