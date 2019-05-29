Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием

На старте регаты в Крыму столкнулись три яхты

На старте регаты в Крыму столкнулись три яхты.

Они чуть не протаранили судейскую лодку, передаёт корреспондент радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев.

Судья регаты «Золотое кольцо Боспорского царства» потребовала дисквалификации виновников столкновения.

26 мая в Геленджике открылась первая парусная регата «Золотое кольцо Боспорского царства». Соревнование проходит в рамках одноименного туристического проекта в честь начала летнего сезона на курортах юга России. Экипажи пятнадцати парусников проходят маршрут от Геленджика до Севастополя, останавливаясь в городах, связанных с античной историей: Торик (Геленджик), Горгиппия (Анапа), Пантикопей (Керчь) и Ялта. Участники регаты уже посетили Анапу, после чего, пройдя под Крымским мостом, остановились в Керчи.