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Полиция Косова ударом приклада сломала задержанному россиянину скулу 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: ТАСС
Задержанный бойцами косовского спецназа сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков госпитализирован с тяжелыми травмами головы. В данный момент его перевели в отделение интенсивной терапии, где медики продолжат наблюдать за его состоянием.
Как сообщил в беседе с РИА «Новости» доктор Златан Елек из больницы северной Митровицы, кроме травм головы у россиянина перелом скулы.
«Травма произошла от удара прикладом в голову, хотя этот человек не был вооружен», — пояснил медик.
Михаила Краснощекова и его коллегу по миссии задержали на севере Косово, где они на сербском с местными жителями. Местные СМИ сообщили, что россиянина при задержании сильно избили.
Посольство России в Белграде назвало действия косовских силовиков провокацией и потребовало отпустить своего гражданина. Однако президент непризнанной Республики Косово Хашим Тачи заявил, что россиянина задержали за сопротивление сотрудникам полиции.
Освобождения сотрудников ООН потребовал и специальный представитель генсека организации в Косово Захир Танин. После стало известно об освобождении обоих задержанных членов миссии.
Власти Косова под предлогом борьбы с организованной преступностью направили на север края, где живут этнические сербы, несколько автомобилей с сотрудниками спецназа. В ходе рейда они задержали 23 местных жителей и двух сотрудников миссии ООН.
Президент Сербии Александр Вучич объявил о полной боевой готовности сербской армии. Он пояснил, что Белград полностью потерял контроль над территорией непризнанной республики.
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Происшествия , В мире , ООН
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