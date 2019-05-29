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В Одессе сообщили о минировании шести больниц и аэропорта 

RT на русском + ещё 2 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Национальная полиция Одессы заявила, что неизвестный сообщил о минировании шести больниц, аэропорта, 15 жилых домов и других объектов города.
«Сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о минировании 15 жилых домов, шести медицинских учреждений, железнодорожного вокзала, Международного аэропорта «Одесса» и маршрутного транспорта», — указывается в заявлении на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что для проверки указанного сообщения на места происшествий направлены следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и работники ГосЧС.
Ранее украинские правоохранительные органы проверили информацию о минировании около 30 объектов в Запорожье.
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