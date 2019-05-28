Угроза взрыва в ТРК «Щука» оказалась ложной

В правоохранительных органах Москвы заявили, что сообщение об угрозе взрыва в столичном торгово-развлекательном комплексе «Щука» оказалось ложным. ТРК работает в штатном режиме.

В ТРК «Щука» кинологи всё проверили, угрозы не обнаружено, — сообщил News.ru собственный источник.

Как писал News.ru, полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в московском торговом центре «Щука». Из здания было эвакуировано более тысячи посетителей и сотрудников. Телефонный звонок с угрозой совершить теракт поступил от неизвестного мужчины.