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Угроза взрыва в ТРК «Щука» оказалась ложной 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В правоохранительных органах Москвы заявили, что сообщение об угрозе взрыва в столичном торгово-развлекательном комплексе «Щука» оказалось ложным. ТРК работает в штатном режиме.
В ТРК «Щука» кинологи всё проверили, угрозы не обнаружено, — сообщил News.ru собственный источник.
Как писал News.ru, полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в московском торговом центре «Щука». Из здания было эвакуировано более тысячи посетителей и сотрудников. Телефонный звонок с угрозой совершить теракт поступил от неизвестного мужчины.
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