Неизвестный сообщил о намерении взорвать ТЦ «Щука» в Москве

Неизвестный сообщил об угрозе теракта в столичном торговом центре "Щука", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По словам собеседника агентства, аноним по телефону сказал следующее: "Я хочу совершить теракт, рядом со мной сидит урод, который не верит, я не хочу жить".

В настоящее время к торговому центру на улице Щукинская направлены сотрудники экстренных служб.

25 мая неизвестный сообщил об угрозе взрыва в административном здании на Новослободской улице. Из помещения эвакуировали 100 человек. Угроза взрыва не подтвердилась.