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Неизвестный сообщил о намерении взорвать ТЦ «Щука» в Москве 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Неизвестный сообщил об угрозе теракта в столичном торговом центре "Щука", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, аноним по телефону сказал следующее: "Я хочу совершить теракт, рядом со мной сидит урод, который не верит, я не хочу жить".
В настоящее время к торговому центру на улице Щукинская направлены сотрудники экстренных служб.
25 мая неизвестный сообщил об угрозе взрыва в административном здании на Новослободской улице. Из помещения эвакуировали 100 человек. Угроза взрыва не подтвердилась.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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