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В Башкирии выявили новые эпизоды домогательств учителя к школьницам 

РИА Новости + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Следователи Башкирии в ходе расследования уголовного дела в отношении школьного учителя, подозреваемого в сексуальном домогательстве к школьницам, обнаружили новые эпизоды преступлений в отношении детей, совершенные педагогом, сообщили в СУСК РФ по региону.
Общественности и правоохранителям стало известно о преступлениях, когда в интернете распространилось видео, снятое камерой наблюдения в одном из кабинетов школы в Кушнаренковском районе. На видео было видно, как учитель пристает к школьнице, поднимает ее на руки и кружит, при этом ребенок сопротивляется.
Ранее следователи возбудили уголовные дела в отношении 60-летнего бывшего учителя школы по статьям "Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста".
"Следствие выявило новые эпизоды преступлений. Учитель в период с сентября 2015 по май 2016 года совершил иные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних учениц этой же школы. Кроме того, в период с сентября 2012 по май 2013 года совершил развратные действия в отношении 13-летней ученицы этой же школы", — сообщает ведомство.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступлений, допрашивают учащихся и педагогический состав школы, изучают данные о личности подозреваемого, исследуют иные материалы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
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Происшествия , Криминал , Башкортостан
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