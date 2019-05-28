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Задержанный российский сотрудник миссии ООН в Косове находится с ранениями в больнице 

Говорит Москва 46 минут назад
Фото: EPA-EFE/STRINGER
Задержанный российский сотрудник миссии ООН в Косове находится с ранениями в больнице.
Об этом сообщает новостной портал Indeksonline с места событий.
Сегодня рано утром спецподразделения косовоалбанской полиции провели спецоперацию на севере Косова, где проживают преимущественно сербы. Были задержаны около 30 человек, в том числе гражданин России сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощёков.
Посольство России в Сербии потребовало немедленно освободить задержанного косовской полицией россиянина.
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