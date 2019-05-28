Задержанный российский сотрудник миссии ООН в Косове находится с ранениями в больнице

Задержанный российский сотрудник миссии ООН в Косове находится с ранениями в больнице.

Об этом сообщает новостной портал Indeksonline с места событий.

Сегодня рано утром спецподразделения косовоалбанской полиции провели спецоперацию на севере Косова, где проживают преимущественно сербы. Были задержаны около 30 человек, в том числе гражданин России сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощёков.

Посольство России в Сербии потребовало немедленно освободить задержанного косовской полицией россиянина.