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На севере Косово была слышна стрельба, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 1 59 минут назад
Фото: @GracanicaOnline ‏
Ситуация на севере Косово, где полиция проводит спецоперацию, напоминает военное положение, везде были бронеавтомобили полиции косовских албанцев, была слышна стрельба, есть раненые, сообщил корреспондент белградского телеканала Prva c места событий из города Зубин-Поток.
Во вторник рано утром спецподразделения косовоалбанской полиции начали спецоперацию на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. По последним данным, задержаны 23 человека, в том числе сотрудник миссии ООН в Косово гражданин РФ Михаил Краснощеков. Акция вызвала активные протесты местного населения, люди стали строить баррикады на дорогах.
"Была стрельба, при этом множество людей получили ранения. Здесь были и кареты скорой помощи", — сообщил телеканал.
Уточняется, что при стрельбе также повреждены несколько автомобилей, в том числе был разбит автомобиль сербских телевизионщиков.
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