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Российский школьник записал обращение перед нападением на школу с топором 

Lenta.ru 1 час назад
Напавший на 12-летнюю девочку ученик школы №4 Вольска (Саратовская область) записал видеообращение перед тем, как прийти в учебное заведение с топором и бутылками с зажигательной смесью. Ролик был опубликован в Telegram-канале Baza.
«Мне жутко страшно, но это надо сделать. Надеюсь, Дмитрий выживет, это мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет», — говорит школьник на появившихся в сети кадрах.
Кроме того, Baza утверждает, что перед нападением школьник написал манифест. В нем он пожаловался на суицидальные мысли и сообщил о «попытке сделать что-то полезное, хоть и убийствами».
Ранее сообщалось, что школьник топором нанес черепно-мозговую травму девочке. Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации. Нападавший подросток задержан. Он также принес в учебное заведение бутылки с зажигательной смесью и попытался ими воспользоваться, но они не загорелись.
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