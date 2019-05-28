Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава района Хакасии заявил в полицию на журналиста «России 24» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Напавший на журналиста «России 24» глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев рассказал «360», что подал заявление в полицию на корреспондента Ивана Литомина.
«В полицию заявление я вчера написал о привлечении корреспондента «Вести-24» Литомина Ивана. Просьба возбудить уголовное дело по статье УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти»», — сообщил Зайцев.
Он добавил, что 28 мая собрался весь политсовет членов «Единой России» Ширинского района. Его участники должны принять решение о дальнейшее судьбе Зайцева.
Позже «360» стало известно о том, что политсовет выступил на стороне Зайцева. Его члены намерены направить обращение в Президиум Генерального Совета партии «Единая Россия» и в Президиум Хакасского регионального отделения с просьбой пересмотреть решение об исключении главы Шириинского района из партии. Если их прошение не будет удовлетворено, они выйдут из «Единой России».
Конфликт с Сергеем Зайцевым и журналистом Иваном Литоминым произошел 22 мая. Корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» пришел к главе Шириинского района Хакасии, чтобы узнать, почему пострадавшие от пожара в 2015 году люди до сих пор живут в нечеловеческих условиях. Однако диалога не получилось. Зайцев схватил репортера, бросил на пол и потребовал покинуть его рабочий кабинет.
Между тем, чиновник озвучил свою версию произошедшего. По его словам, съемочная группа без разрешения зашла к нему. Корреспондент начал сыпать нелицеприятными вопросами и подсовывать микрофон под нос. Глава района несколько раз попросил представителей канала выйти из его кабинета, но те продолжали гнуть свою линию. В какой-то момент, когда Зайцев выталкивал Литомина за дверь, тот ударил его в голень. Из-за этого чиновник отступил, а журналист сам упал на пол.
360tv.ru: последние новости
СМИ сообщили о стрельбе на севере Косово Следователи начали проверку обстоятельств нападения школьника с топором на девочку «Они сами жертвы». Мать сестер Хачатурян потребует прекратить уголовное дело
Комментарии3
Происшествия , Сергей Зайцев , Единая Россия , Республика Хакасия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Косова объяснил задержание россиянина2
Россия потребовала объяснений от Китая168
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса68
В Косово начались столкновения170
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота31
Видео
08:07
Президент Косова объяснил задержание россиянина
В мире
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
01:23
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Армия Войска
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:24
Российский школьник записал обращение перед нападением на школу
Происшествия
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
04:39
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота
Происшествия Катастрофы
00:52
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение