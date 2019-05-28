Глава района Хакасии заявил в полицию на журналиста «России 24»

Напавший на журналиста «России 24» глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев рассказал «360», что подал заявление в полицию на корреспондента Ивана Литомина.

«В полицию заявление я вчера написал о привлечении корреспондента «Вести-24» Литомина Ивана. Просьба возбудить уголовное дело по статье УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти»», — сообщил Зайцев.

Он добавил, что 28 мая собрался весь политсовет членов «Единой России» Ширинского района. Его участники должны принять решение о дальнейшее судьбе Зайцева.

Позже «360» стало известно о том, что политсовет выступил на стороне Зайцева. Его члены намерены направить обращение в Президиум Генерального Совета партии «Единая Россия» и в Президиум Хакасского регионального отделения с просьбой пересмотреть решение об исключении главы Шириинского района из партии. Если их прошение не будет удовлетворено, они выйдут из «Единой России».

Конфликт с Сергеем Зайцевым и журналистом Иваном Литоминым произошел 22 мая. Корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» пришел к главе Шириинского района Хакасии, чтобы узнать, почему пострадавшие от пожара в 2015 году люди до сих пор живут в нечеловеческих условиях. Однако диалога не получилось. Зайцев схватил репортера, бросил на пол и потребовал покинуть его рабочий кабинет.

Между тем, чиновник озвучил свою версию произошедшего. По его словам, съемочная группа без разрешения зашла к нему. Корреспондент начал сыпать нелицеприятными вопросами и подсовывать микрофон под нос. Глава района несколько раз попросил представителей канала выйти из его кабинета, но те продолжали гнуть свою линию. В какой-то момент, когда Зайцев выталкивал Литомина за дверь, тот ударил его в голень. Из-за этого чиновник отступил, а журналист сам упал на пол.