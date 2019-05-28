«Есть угроза дальнейшего обрушения»: ЧП с балконом в Москве

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«Угроза обрушения этажей»: ЧП с балконом в Москве 

Рамблер + ещё 10 29 минут назад
В центре Москвы частично обрушился балкон жилого дома, рассказал ТАСС собеседник в экстренных службах.
Инцидент произошел в Таганском районе — рухнула часть балкона дома 7/1 в Товарищеском переулке. Это эилое здание было построено в 19 веке.
Собеседник агентства отметил, что в результате обрушения никто не пострадал, однако четвертый и пятый этажи дома также грозят рухнуть. По этой причине место происшествия было оцеплено полицией.
Балкон упал на пешеходов на севере Москвы
На снимках, которые очевидцы ЧП публикуют в социальных сетях, у дома 7/1 полицейских не видно, однако видны реанимобиль и несколько пожарных машин.
В апреле полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев заявил, что подпорные стенки шлюзов канала имени Москвы, под которым в январе провалился грунт и прорвало дамбу, могут обрушиться из-за изношенности.
В мае депутат Госдумы Игорь Лебедев предупредил о вероятном обрушении здания нижней палаты парламента. По его словам, это может произойти из-за пустот, обнаруженных под несущими колоннами в фундаменте.
Комментарии9
Происшествия , Видео , Катастрофы , Новости Москвы , Игорь Лебедев , Игорь Щеголев , Госдума , ИТАР-ТАСС , Москва
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