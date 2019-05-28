«Есть угроза дальнейшего обрушения»: ЧП с балконом в Москве

«Угроза обрушения этажей»: ЧП с балконом в Москве

В центре Москвы частично обрушился балкон жилого дома, рассказал ТАСС собеседник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Таганском районе — рухнула часть балкона дома 7/1 в Товарищеском переулке. Это эилое здание было построено в 19 веке.

Собеседник агентства отметил, что в результате обрушения никто не пострадал, однако четвертый и пятый этажи дома также грозят рухнуть. По этой причине место происшествия было оцеплено полицией.

На снимках, которые очевидцы ЧП публикуют в социальных сетях, у дома 7/1 полицейских не видно, однако видны реанимобиль и несколько пожарных машин.

В апреле полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев заявил, что подпорные стенки шлюзов канала имени Москвы, под которым в январе провалился грунт и прорвало дамбу, могут обрушиться из-за изношенности.