«Есть угроза дальнейшего обрушения»: ЧП с балконом в Москве

В центре Москвы у пятиэтажного жилого здания обрушилась часть балкона, сообщил источник в экстренных службах.
«Обрушился участок балкона жилого дома, расположенного по адресу: Товарищеский переулок, дом 7, строение 1. Сейчас место происшествия оцеплено полицией», — сказал собеседник ТАСС.
Источник отметил, что сведений о пострадавших не поступало.
«Есть угроза дальнейшего обрушения конструкций здания, могут рухнуть четвертый и пятый этажи», — подчеркнул он.
Здание было построено в 1917 году, отмечает агентство.
В ноябре 2018 года в Москве обрушилось здание бизнес-центра, инцидент сняли на видео.