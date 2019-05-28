«Есть угроза дальнейшего обрушения»: ЧП с балконом в Москве

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У жилого дома в центре Москвы обрушился балкон 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 2 часа назад
В центре Москвы у пятиэтажного жилого здания обрушилась часть балкона, сообщил источник в экстренных службах.
«Обрушился участок балкона жилого дома, расположенного по адресу: Товарищеский переулок, дом 7, строение 1. Сейчас место происшествия оцеплено полицией», — сказал собеседник ТАСС.
Источник отметил, что сведений о пострадавших не поступало.
«Есть угроза дальнейшего обрушения конструкций здания, могут рухнуть четвертый и пятый этажи», — подчеркнул он.
Балкон упал на пешеходов на севере Москвы
Здание было построено в 1917 году, отмечает агентство.
В ноябре 2018 года в Москве обрушилось здание бизнес-центра, инцидент сняли на видео.
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