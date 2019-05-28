Гибель совладелицы S7: последние слова пилота

В Германии опубликовали отчет о крушении самолета совладелицы S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий обнародовало предварительный отчет о катастрофе бизнес-джета Epic LT RA-2151G близ аэропорта Эгельсбах под Франкфуртом, в которой погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец. В документе фигурируют показания авиадиспетчеров, свидетелей катастрофы и данные радаров.

По информации бюро, последними словами пилота судна, обращенными к руководителю полета были: " могу я выйти на траекторию?"

В свою очередь, руководитель полета ответил утвердительно и рекомендовал повернуть налево.

Двое очевидцев, находившихся в аэропорту рядом с диспетчерским пунктом, заявили, что наблюдали за самолетом во время поворота. По их словам, угол крена составлял примерно 35—40 градусов. Они рассказали, как самолет вошел в пикирование и ударился о землю.

Кроме того, примерно в 330 метрах к северо-востоку от места происшествия гуляли несколько человек, один из которых записал видео, представленное в материалах дела. На видеозаписи заметна тень судна, движущегося на запад за восемь секунд до крушения, а также слышен звук двигателя.

Бизнес-джет Epic LT RA-2151G потерпел крушение 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. В результате авиакатастрофы погибли акционер S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев, а также пилот Андрей Дикун.

Ранее СМИ ссобщали, что основной версией крушения воздушного судна могла стать ошибка пилота, который во время посадки, вероятно, снизил скорость до критической величины, допустив сваливание самолета в плоский штопор.