Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гибель совладелицы S7: последние слова пилота 

Рамблер 10 минут назад
Последними словами пилота самолета Наталии Филевой был запрос выхода на траекторию. Об этом свидетельствует отчет о катастрофе, опубликованный на сайте Немецкого федерального бюро расследований авиапроисшествий.
Наталия Филева была соосновательницей и совладелицей группы компаний S7. В конце марта одномоторный самолет Epic LT с ней на борту рухнул неподалеку от немецкого Эгельсбаха. Погибли пилот, Филева и ее отец.
Согласно отчету, обнародованному в Германии, последними словами пилота был вопрос о возможности выйти на траекторию. Летчик задал его авиадиспетчеру. Тот позволил и посоветовал повернуть налево.
Гибель Натальи Филевой назвали огромной утратой для России
Также в отчет включены показания двух очевидцев авиакатастрофы. По их словам, они видели, как самолет поворачивал налево с углом крена около 35-40 градусов, вошел в пикирование и упал.
Причина крушения Epic LT в отчете не упомянута. В апреле осведомленный собеседник рассказал «Коммерсанту», что ею может быть ошибка пилота — потеря скорости и сваливание самолета в плоский штопор по этой причине.
Комментарии2
Происшествия , Видео , Катастрофы , Наталия Филева , Наталья Филева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потребовала объяснений от Китая148
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса30
В Косово начались столкновения169
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте28
Президент Сербии признал потерю Косово63
Видео
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
01:23
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Армия Войска
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
04:39
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота
Происшествия Катастрофы
00:52
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса
Происшествия Статьи
00:24
Израиль отомстил Сирии за самолет
Ближний Восток Армия
03:32
Гонки на грамме кокаина: кто такой Тимур Галлямов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение