Гибель совладелицы S7: последние слова пилота

Последними словами пилота самолета Наталии Филевой был запрос выхода на траекторию. Об этом свидетельствует отчет о катастрофе, опубликованный на сайте Немецкого федерального бюро расследований авиапроисшествий.

Наталия Филева была соосновательницей и совладелицей группы компаний S7. В конце марта одномоторный самолет Epic LT с ней на борту рухнул неподалеку от немецкого Эгельсбаха. Погибли пилот, Филева и ее отец.

Согласно отчету, обнародованному в Германии, последними словами пилота был вопрос о возможности выйти на траекторию. Летчик задал его авиадиспетчеру. Тот позволил и посоветовал повернуть налево.

Также в отчет включены показания двух очевидцев авиакатастрофы. По их словам, они видели, как самолет поворачивал налево с углом крена около 35-40 градусов, вошел в пикирование и упал.

Причина крушения Epic LT в отчете не упомянута. В апреле осведомленный собеседник рассказал «Коммерсанту», что ею может быть ошибка пилота — потеря скорости и сваливание самолета в плоский штопор по этой причине.