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Напавший на школьницу с топором подросток арестован 

Газета.Ru + ещё 4 58 минут назад
Фото: Depositphotos
Суд арестовал на два месяца подростка, ударившего топором 12-летнюю девочку в школе Вольска, сообщает РИА "Новости".
"Вольский районный суд с учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказала говорится в сообщении.
Ранее молодой человек заявил, что не хотел никого убивать, а только хотел "попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни".
После содеянного подросток скрылся с места преступления.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Вольск
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