Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский школьник ударил топором девочку и разбил ей голову 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Вольске Саратовской области школьник напал с топором на 12-летнюю девочку и нанес ей черепно-мозговую травму. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».
Инцидент произошел в здании школы №4 имени Героя Советского Союза Трубаченко. 14-летний подросток при невыясненных обстоятельствах ударил топором 12-летнюю школьницу и скрылся. Девочку госпитализировали, нападавшего подростка задержали.
Ученики школы рассказали радиостанции «Говорит Москва», что нападавший подросток был «неадекватным». По их словам, после нападения он «пытался коктейли молотова кинуть», но они «не подожглись». Школу окружила полиция, вход перекрыли.
В управлении МВД по региону подтвердили радиостанции факт нападения. В саратовском Минздраве уточнили, что пострадавшая находится в реанимации. В Минобразования Саратовской области радиостанции сообщили, что в руках у подростка был не топор, а ледоруб.
Последние новости
Турция вторглась в Ирак Сербия привела войска в боевую готовность В России изменились правила медицинского страхования
Происшествия , Образование , Минздрав РФ , МВД , Минобрнауки , Радиостанция "Говорит Москва" , Вольск , Саратовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потребовала объяснений от Китая136
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса12
В Косово начались столкновения125
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота1
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте28
Видео
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
04:39
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота
Происшествия Катастрофы
00:52
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса
Происшествия Статьи
00:24
Израиль отомстил Сирии за самолет
Ближний Восток Армия
03:32
Гонки на грамме кокаина: кто такой Тимур Галлямов
Происшествия
04:21
«Все верно»: Тимошенко поддержала решение Зеленского
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение