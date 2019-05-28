Российский школьник ударил топором девочку и разбил ей голову

Вольске Саратовской области школьник напал с топором на 12-летнюю девочку и нанес ей черепно-мозговую травму. Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».

Инцидент произошел в здании школы №4 имени Героя Советского Союза Трубаченко. 14-летний подросток при невыясненных обстоятельствах ударил топором 12-летнюю школьницу и скрылся. Девочку госпитализировали, нападавшего подростка задержали.

Ученики школы рассказали радиостанции «Говорит Москва», что нападавший подросток был «неадекватным». По их словам, после нападения он «пытался коктейли молотова кинуть», но они «не подожглись». Школу окружила полиция, вход перекрыли.