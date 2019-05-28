Эверест-убийца: число жертв растет

Километровые очереди, пронизывающий ветер и трупы под ногами — альпинистам, желающим покорить Эверест, приходится преодолевать тяжелые испытания. В весеннем сезоне 2019 года во время восхождения погибли более 20 человек. Виной всему плохие погодные условия, которые заставляют альпинистов часами стоять в очередях, вдыхая разреженный воздух. Часть смертей также происходит из-за отсутствия подготовки — на Эверест сегодня пускают всех желающих практически без ограничений.

Альпинисты продолжают гибнуть во время подъема и спуска на знаменитую гору Эверест (Джомолунгма): в нынешнем весеннем сезоне самая высокая точка планеты погубила уже 20 человек. Эта цифра превышает количество смертей за весь 2018 год, пишет газета Himalayan Times.

Австрии и США. За один только май скончались 10 покорителей Эвереста: четверо из Индии, двое ирландцев, а также альпинисты из самого Непала

«На сегодняшней день 10 смертей зафиксировано на горе Эверест, четыре — на горе Макалу, три — на горе Канченджанга и по одной на горах Лхоцзе, Аннапурна и Чо-Ойю», — добавил представитель департамента по туризму Непала Мииру Ачрая

Тем не менее пугающая статистика не влияет на число желающих оказаться на самой высокой точке мира: в 2019 году Непал планирует побить рекорд прошлого года, когда на Эверест поднялись 807 человек. Для этого у представителей альпинистского бизнеса есть все условия — весной нынешнего года была продана 381 лицензия, дающая право попытаться взойти на Джомолунгму. Как отмечает издание, такой документ стоит $11 тыс.

Издание The New York Times пообщалось с жителем Аризоны Эдом Дорингом, который взошел на вершину на прошлой неделе. Мужчина был шокирован увиденным. Альпинисты толкались, чтобы сделать селфи. На части вершины, которая была размером в примерно два стола для пинг-понга, находились более 20 человек. Дорингу пришлось несколько часов стоять в очереди, чтобы добраться до самой высокой отметки.

«Мне даже пришлось обойти тело женщины, которая только что умерла. Это было страшно. Происходящее было похоже на зоопарк», — рассказал американец.

Число туристических компаний, организующих походы на Эверест, постоянно растет. Непальское правительство без разбора выдает разрешения на соответствующую деятельность, так как оно заинтересовано «в каждом долларе от альпинистов», пишет NYT.

По словам опытных альпинистов, некоторые туристы даже не знали, как пользоваться оборудованием для восхождения на гору. Как пишет NYT, у Непала нет строгих правил относительно того, кто может подняться на Эверест. Это, убеждены альпинисты-ветераны, и приводит к настоящей катастрофе.

Не останавливают покорителей вершин и погодные условия, которые в этом году суровее обычных из-за сильных ветров. Стихия сокращает скорость выполнения маршрута. В связи с этим многочасовое восхождение к пику постепенно превращается в многодневное. Кроме того, альпинистам приходится проводить в длинных очередях на пронизывающем ветре от 20 минут до нескольких часов.

Одним из последних альпинистов, не выдержавших тяжелые условия восхождения, стал австралиец, которого тибетские спасатели обнаружили 27 мая на северном склоне Эвереста.

По данным телеканала ABC, мужчина лежал без сознания на высоте 7,5 тыс. метров и находился в критическом состоянии. Его срочным образом отправили в местную больницу, где врачам удалось спасти пациента.

Однако помочь альпинистам, не рассчитавшим свои силы, удается далеко не всегда. Так, 25 мая на высоте 8,6 тыс. метров было обнаружено тело гражданина Великобритании. По словам представителя департамента по туризму Непала Миира Ачрая, британец Робин Фишеро скончался, спускаясь с вершины горы.

Как отмечает газета Daily Telegraph, одним из самых загруженных дней в истории восхождений на Эверест стала среда, 22 мая. Благодаря хорошей погоде на склонах горы выстроилась очередь из 200-300 туристов. Однако вернуться с вершины удалось далеко не всем.

Среди погибших оказались альпинисты из Австрии, Индии и США. Как сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций, австриец Инг Ландграф скончался на обратном пути, когда возвращался в лагерь после покорения вершины в составе экспедиции с тибетской стороны.

Уроженца индийского штата Махараштра Нихала Багвана спасатели также доставили в лагерь с участка на вершине, который называют «балконом». «27-летний альпинист скончался в четвертом лагере после того, как почувствовал недомогание, возвращаясь с вершины Эвереста», — заявил представитель организаторов экспедиций Peak Promotion Pvt Ltd Бабу Шерпа.

Не окончив путешествие, погиб и житель американского штата Юта 55-летний Дон Кэш, который перенес сердечный приступ во время спуска с Эвереста. По данным телеканала NBC News, американец давно хотел покорить вершину. Ради этого он бросил работу и присоединился к «Клубу семи вершин», участники которого взбираются на самые высокие точки мира.

Как отметили родственники, в ходе предыдущего восхождения Кэш потерял несколько пальцев из-за обморожения, однако даже это не помешало ему осуществить мечту.

«Он научил нас, что нет ничего невозможного», — заявила дочь Кэша. По ее словам, Эверест был для ее отца завершающей точкой на пути к мечте.

За несколько дней до этого — 16 мая — недомогание на подступах к вершине настигло также двух индийских альпинистов. По информации газеты Hindustan Times, 48-летний Биплаб Байдия и 46-летний Кунтал Карар почувствовали себя плохо на высоте 8,6 тыс. метров. Мужчин попытались вернуть в один из лагерей, откуда вертолет доставил бы их в больницу. Однако своевременно сделать этого не удалось.

Отметим, что в общей сложности за историю современного альпинизма на Джомолунгме погибли 280 человек, пишет «Би-би-си». Половина жертв столкнулась с неожиданной лавиной, у каждого пятого причиной смерти было падение в пропасть. На острую гипоксию и другие проявления горной болезни приходится 16% смертей.