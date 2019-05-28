В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Приютненском районе Калмыкии , пилот доставлен в больницу, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по республике.

"Сегодня в 8.40 мск поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет, выполнявший оросительные работы, совершил жесткую посадку в районе 40-го километра трассы Элиста — Минводы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту находились два человека. Один из них доставлен в районную больницу, второй не пострадал.

На месте находятся оперативные группы районного пожарно-спасательного гарнизона и республиканского МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются.