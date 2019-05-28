Гонки на грамме кокаина: кто такой Тимур Галлямов

Ирина Волк. Тимура Галлямова остановили на Кутузовском проспекте для проверки документов. Едва инспектор приблизился к внедорожнику, последний рванул с места и скрылся. Патрульные настигли его на Мосфильмовской улице, ситуация повторилась, но в этот раз отчаянный водитель сбил полицейского. Сотрудник ДПС госпитализирован с переломом голени — сообщает официальный представитель МВД

Через 20 минут гонщика задержали на Большой Филёвской. В объяснительной Галлямов написал, что испугался сотрудников ГИБДД и пытался скрыться, потому что употреблял кокаин, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным News.ru, постановлением № 18810077160006420264 водителю указанного ТС 26 мая 2019 в 03:25 был выписан штраф за езду без техосмотра и страхового полиса в размере 500 рублей. О наезде на полицейского и иных нарушениях в день ДТП в постановлении не указано. Стоит отметить, что за исключением данного правонарушения, за машиной числится лишь один штраф месячной давности за превышение скорости. По неподтверждённым данным, Тимура Галлямова уже лишали прав в 2015 году за езду в нетрезвом виде.

Тот самый Toyota Land Cruiser 200 в семье Галлямовых с февраля 2017 года, помимо Тимура, в списке владельцев числится Галлямова Татьяна Александровна — так же зовут мать Тимура Амировича.

Мы выросли в рабочем городе, где 9 заводов и 5 тюрем, поэтому мы привыкли жить по понятиям. Человеку даётся раз в жизни не только жизнь, но и совесть, — говорил Амир Галлямов в эфире программы «Наследники» от 27.11.2017 на телеканале «Пятница».

Видный политик и предприниматель Амир Галлямов сделал головокружительную карьеру в 90-х. В 1992 году окончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище по специальности инженер-механик, а всего через два года стал заместителем коммерческого директора ЗАО «Транснефтебункер». Управленец занимал высокие должности в нефтяной отрасли вплоть до 2007 года, пока не избрался в Совет Федерации от Амурской области. В мае 2010 «Газета.ru» отметила шикарный автопарк молодого сенатора. При зарплате в 2,7 млн (11 млн у жены) Галлямов признался в обладании на двоих с супругой 12 машинами. Среди указанных транспортных средств «Бентли», «Феррари» , «Мазерати», кабриолет Porsche, три «Мерседеса», три «Ленд Крузера». У Галлямова на двоих с женой 15 гаражей и машиномест плюс сторожка для охраны автопарка — говорится в публикации.

В 2011-ом Амир Галлямов сменил кресло сенатора на министерское и занял пост главы спорта Московской области. В областном правительстве чиновник проработал чуть больше года и в декабре 2012 ушёл в отставку по собственному желанию.

Семья нефтяного магната до этого случая вела относительно тихую жизнь. Инстаграм Тимура Амировича типичен для отпрыска состоятельных людей: рандеву на яхте со стройными барышнями и отдых в компании звёзд отечественного шоубизнеса. Едва ли золотой ребёнок 1992 года рождения мог позволить такую роскошь на свои собственные заработки. По данным «Контур. Фокус», предпринимательскую деятельность он начал весной 2016 — зарегистрировал ИП на своё имя, в качестве видов деятельности указал оптовую торговлю универсальным ассортиментом и прочими отдельными видами товаров. В марте 2019 молодой человек открыл микропредприятие ООО «Нсм Трейд» с уставным капиталом 100 000 рублей.

Вероятно, бизнес теперь придётся поставить на паузу — Тимура Галлямова обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 318 (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Санкции по ней составляют до 10 лет лишения свободы.