Гонки на грамме кокаина: кто такой Тимур Галлямов

Что известно о наехавшем на гаишника Тимуре Галлямове

Журналист News.ru рассказал читателям о подробностях жизни Тимура Галлямова, арестованного по обвинению в наезде на сотрудника ГИБДД . По данным издания, сын экс-сенатора от Амурской незадолго до ДТП решил заняться бизнесом, а в свободное от работы время отдыхал в компании звёзд шоу-бизнеса и путешествовал.

Инцидент с участием Галлямова произошёл 26 мая. Молодой человек за рулём Toyota Land Cruiser 200 остановился по требованию инспекторов для проверки документов на Кутузовском проспекте. Однако диалог с правоохранителями не состоялся: джип рванул с места едва полицейский приблизился к машине. Автомобиль повторно остановили на Мосфильмовской улице. История повторилась, но в этот раз внедорожник наехал на автоинспектора, который впоследствии был госпитализирован с переломом голени. Нарушителя удалось задержать на Филёвской улице, при этом, по данным «Известий», Галлямов признался в употреблении наркотиков.

Автор статьи подчёркивает, что в ночь, предшествующую ДТП, сыну экс-сенатора автоинспекторы выписали штраф за езду без техосмотра и страхового полиса. При этом отмечается, что по неподтверждённым данным, в 2015 году Галлямова уже лишали водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде.

По данным издания, Тимур Галлямов родился в 1992 году в семье будущего сенатора от Амурской области Амира Галлямова . Молодой человек, по словам журналиста, вёл типичную жизнь сына богатых родителей. Судя по его странице в Instagram, Галлямов любит путешествия на яхте в обществе стройных девушек, а также не прочь провести время в компании звёзд шоу-бизнеса. На одном из снимков молодой человек запечатлён с популярным певцом Егором Кридом , на другом — с рэпером Бастой. Отмечается, что в 2016 году Галлямов открыл ИП с целью организации оптовой торговли «универсальными товарами». Ориентируясь на публикации в соцсети, джип, на котором сын экс-сенатора устроил гонки со столичными полицейскими, молодой человек получил в качестве подарка на день рождения в 2017 году. В марте 2019 года Галлямов учредил компанию ООО «Нсм Трейд» с уставным капиталом 100 000 рублей.

Накануне Никулинский районный суд Москвы арестовал Тимура Галлямова до 25 июля на время пока будет идти следствие.