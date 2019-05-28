Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии

Президент США Дональд Трамп выразил Японии соболезнования в связи с нападением в японском Кавасаки, где неизвестный набросился с ножом на первоклассниц.

"Я и первая леди молимся за тех, кто пострадал в происшествии сегодня утром недалеко от Токио. Американский народ скорбит вместе с японским народом и вместе с семьями пострадавших", — сказал Трамп, выступая перед 500 японскими и американскими военными на японской базе, которую он осмотрел вместе с премьером Японии Синдзо Абэ.

Утром во вторник неизвестный ранил ножом 16 человек, в том числе 13 учениц первого класса частной школы. Одна из девочек скончалась. Умер и получивший ранения 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц. Сам нападавший нанес себе удар и умер в больнице. Причины происшествия выясняются.