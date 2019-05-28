Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп выразил соболезнования в связи с нападением в Японии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / JIJI PRESS
Президент США Дональд Трамп выразил Японии соболезнования в связи с нападением в японском Кавасаки, где неизвестный набросился с ножом на первоклассниц.
"Я и первая леди молимся за тех, кто пострадал в происшествии сегодня утром недалеко от Токио. Американский народ скорбит вместе с японским народом и вместе с семьями пострадавших", — сказал Трамп, выступая перед 500 японскими и американскими военными на японской базе, которую он осмотрел вместе с премьером Японии Синдзо Абэ.
Утром во вторник неизвестный ранил ножом 16 человек, в том числе 13 учениц первого класса частной школы. Одна из девочек скончалась. Умер и получивший ранения 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц. Сам нападавший нанес себе удар и умер в больнице. Причины происшествия выясняются.
Последние новости
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине В России могут ужесточить правила призыва в армию "Друг узнал меня в прицел": как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Происшествия , В мире , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , США , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начнут лечить по новым правилам14
Президент Сербии признал потерю Косово30
«Ужесточение» призыва в армию: Что на самом деле ждет РФ206
«Все верно»: Тимошенко поддержала решение Зеленского4
Куда без США? Способна ли Европа справиться с РФ93
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение