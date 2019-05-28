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В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крупный медведь гулял по улицам и зашел на детскую площадку в поселке городского типа Северо-Енисейск Красноярского края, сообщила РИА Новости очевидец события Екатерина.
"Рано утром смотрю, идет по улице косолапый, не спеша, потом сказали на детскую площадку ушел", — сказала собеседница агентства.
В краевом главке МВД подтвердили информацию о гуляющем по райцентру звере.
"Действительно, сегодня поступило сообщение от жителей, что видели медведя. На место выехали сотрудники полиции и охотовед. Сначала животное пытались отогнать в лес с помощью специальных средств, но он (медведь) не реагировал на шум. Медведь в ответ на действия кинулся в сторону людей, предупреждающие выстрелы вверх не помогли и, согласно "Закону о полиции", пришлось применить табельное оружие и обезвредить животное", — сказал начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
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Происшествия , Владимир Юрченко , МВД , РИА Новости , Красноярский Край
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