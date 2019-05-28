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Один ребенок погиб после нападения мужчины с ножом в Японии 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: akibafudousan, Twitter
Сам злоумышленник также скончался от ранений, которые нанес сам себе ножом в момент задержания.
Ученица первого класса погибла от ранений, после нападения неизвестного в парке в Японии, сообщает телекомпания NHK.
Всего, как уточнили в полиции, в результате трагедии были ранены 16 человек, среди которых 13 детей — первоклассницы частной школы. Среди пострадавших двое — взрослый мужчина и ребенок — находятся в коме в госпитале Musashi Kosugi.
По предварительным данным, злоумышленник, которому на вид было около 50 лет, скончался от ранений, которые нанес сам себе в тот момент, когда его пыталась задержать полиция. О его мотивах ничего не известно.
На месте преступления полиция обнаружила два ножа.
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