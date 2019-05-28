В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой

По предварительной информации следствия, в момент происшествия на колодце отсутствовала крышка.

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