Число пострадавших при нападении в Японии возросло до 19, сообщают СМИ

Число пострадавших при нападении неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки возросло до 19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на службу пожарной охраны, в ведении которой в Японии находится служба скорой помощи.

Как сообщает агентство, неизвестный 50-летний мужчина ранил ножом 19 человек на автобусной остановке: двое находятся в критическом состоянии, в том числе ребенок. Среди раненых также есть дети.

Полиция задержала преступника. Он ранил себя, его состояние также оценивается как критическое.

На месте найдены два ножа. Подробности происшествия выясняются.