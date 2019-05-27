Французские власти предупредили посольство РФ о готовящихся проверках самолетов в Париже

Посольство РФ получило уведомление от французских властей о возможных усиленных проверках российских бортов, прибывающих в парижский аэропорт Руасси — Шарль де Голль из-за сообщения о бомбе. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС в понедельник глава пресс-службы российской дипмиссии, советник Сергей Паринов.

"Да, разумеется", — ответил Паринов на соответствующий вопрос. Он добавил, что пока ни от кого из пассажиров российских рейсов, которые подверглись усиленному досмотру, жалоб в посольство не поступало.

"В службу "Аэропортов Парижа" (ADP) поступило сообщение по электронной почте, что на борту самолета Москва — Париж — взрывное устройство, — рассказал Паринов. — Два рейса "Аэрофлота", последовательно прилетевшие без проблем, были направлены на спецстоянку, пассажиры с небольшой задержкой после досмотра были выпущены, доставлены в аэропорт на автобусе, багаж также после досмотра выпущен".

Ранее представитель пресс-службы аэропорта сообщил корр. ТАСС уточнил, что в общей сложности четыре рейса пройдут спецдосмотр в связи с получением анонимных угроз. Согласно его данным, последний из требующих повышенного внимания рейсов Air France ("Эр Франс") AF1745 (SU3004) должен был прибыть из Москвы в 21:40 (22:40 мск). Пока сообщения о наличии взрывчатки не подтвердились, тревога ложная, уточнил он.