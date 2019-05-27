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Трое врачей научного центра Роспотребнадзора в Петербурге осуждены за взятки 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил трех врачей Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора к условным срокам и штрафу за взятки — они за деньги "выявляли" у пациентов профессиональные заболевания, которыми те не страдали. Об этом сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как уточняется в официальном канале пресс-службы в Telegram, врач-хирург отделения медицинской профилактики Алексей Попов и заместитель главврача клиники центра по медицинской части Елена Лашина получили по четыре года условно с испытательным сроком два года. " [Главному врачу клиники профпаталогий центра Софии] Никоновой назначено наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей", — говорится в сообщении.
Суд установил, что врачи вступили в сговор в 2014 году: Никонова искала пациентов, о состоянии здоровья которых нельзя было судить однозначно, Попов предлагал им дать взятку за "выявление" заболевания и изготовление соответствующего заключения врача, а Лашина являлась председателем комиссии, которая выносила окончательное решение о наличии болезни. Всего, как уточнили в пресс-службе, врачи получили три взятки на общую сумму 260 тыс. рублей.
Выявление профессионального заболевания дает работнику ряд льгот. В частности, он получает право на единовременное материальное пособие в размере до 60 минимальных зарплат, может требовать от работодателя возместить моральный ущерб через суд, бесплатно получать лекарства, путевки в санатории и так далее.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Алексей Попов , Роспотребнадзор , Санкт-Петербург
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