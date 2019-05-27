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В Петербурге оставили под арестом директора Большого театра кукол по делу о взятке 

RT на русском 39 минут назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге оставили под арестом директора Большого театра кукол Александра Калинина, обвиняемого в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru.
По версии следователей, Калинин получил деньги за подписание договора с одной из фирм на поставку оборудования, декораций и кукол к одному из представлений. Сумма контракта — 2,1 млн рублей.
«В прениях Калинин сообщил суду, что на допросе у следователя признал фактические обстоятельства дела, заявил о готовности возместить ущерб, так как чувствует «некоторое внутреннее раскаяние», — заявили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело против директора Большого театра кукол.
URA.RU передавало, что Чесменский районный суд Челябинской области избрал меру пресечения для заместителя главы района по ЖКХ Константина Гнипы, обвиняемого в получении взяток.
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