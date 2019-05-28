Ограбление века: в Мурманской области украли мост через реку Умба

На месте, где раньше располагался железнодорожный мост, сейчас торчат только обломки металлических конструкций.

Еще недавно по этой конструкции проходила железнодорожная ветка, однако несколько лет назад ее полностью разобрали. А неделю назад бесследно исчез и центральный пролет переправы.

Как предполагают создатели местного паблика «Суровая реальность», мост мог заинтересовать сборщиков металла. Скорее всего тяжеленную конструкцию сначала сдернули в воду, а затем разобрали на детали.

«Природные явления обрушить мост не могли. Даже если приплести сюда ледоход, то тогда странно, почему не снесло соседний автомобильный более низкий мост», — пишут местные жители.

Кроме того, паблик отмечает, что в прошлом году «металлисты» также безнаказанно воровали бесхозные опоры ЛЭП в Кировске и Апатитах.

По факту кражи моста поступило заявление в полицию, однако там отмечают, что написал его не собственник. И остатки сооружения рискуют остаться бесхозными.