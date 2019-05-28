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Ограбление века: в Мурманской области украли мост через реку Умба 

ТК «Звезда» + ещё 2 7 минут назад
Фото: kirap51 Вконтакте
На месте, где раньше располагался железнодорожный мост, сейчас торчат только обломки металлических конструкций.
Под городом Кировск в Мурманской области произошло невероятное но, как выясняется, вполне очевидное: неизвестные похитили мост через реку Умба.
Еще недавно по этой конструкции проходила железнодорожная ветка, однако несколько лет назад ее полностью разобрали. А неделю назад бесследно исчез и центральный пролет переправы.
Как предполагают создатели местного паблика «Суровая реальность», мост мог заинтересовать сборщиков металла. Скорее всего тяжеленную конструкцию сначала сдернули в воду, а затем разобрали на детали.
«Природные явления обрушить мост не могли. Даже если приплести сюда ледоход, то тогда странно, почему не снесло соседний автомобильный более низкий мост», — пишут местные жители.
Кроме того, паблик отмечает, что в прошлом году «металлисты» также безнаказанно воровали бесхозные опоры ЛЭП в Кировске и Апатитах.
По факту кражи моста поступило заявление в полицию, однако там отмечают, что написал его не собственник. И остатки сооружения рискуют остаться бесхозными.
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Происшествия , Мурманская Область
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