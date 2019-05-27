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Силовики предотвратили теракт под Астраханью 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В городе Харабали Астраханской области силовики предотвратили нападение сторонника радикального ислама на сотрудников ФСБ.
«Планировалась нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали сторонником радикального ислама. Сейчас он под арестом, возбуждено уголовное дело», — приводит «Интерфакс» слова своего собеседника.
В региональном СК отметили, что теракт предотвратили два месяца назад сотрудники следственного управления вместе с коллегами из ФСБ по Астраханской области.
Ранее стало известно, сколько террористических актов на стадии подготовки смогли предотвратить сотрудники правоохранительных органов за прошлый год.
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Происшествия , ФСБ , МВД , Интерфакс , Астраханская Область , Астрахань , Харабали
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