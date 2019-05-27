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В США анаконда «клонировала» сама себя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В США самка зеленой анаконды по кличке Анна обзавелась потомством без участия самцов. Об этом сотрудники аквариума рассказали Daily Mirror.
По их словам, анаконда содержалась в серпентарии, где не было самцов. Появление потомства стало возможным благодаря партеногенезу — форме размножения, при которой из яйцеклетки развивается взрослый организм без оплодотворения.
Партеногенез характерен в первую очередь для насекомых, однако для анаконд — это второй случай в истории.
При этом большая часть потомства оказалась мертворожденной, но двоим детенышам удалось выжить. Как рассказали сотрудники аквариума, родившиеся анаконды — генетические клоны матери.
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