Полицейские в Москве нашли в ботинке у приезжего полкило героина

Полицейские задержали в Москве 34-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт героина в крупном размере. Наркотическое вещество было обнаружено в его ботинке.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону, инцидент произошёл на западе столицы.

Мужчина был задержан около одного из домов на Кутузовском проспекте в автомашине Volvo XC90. При досмотре автомобиля на заднем сиденье в обувной коробке был обнаружен тайник в виде полиэтиленового свёртка, который находился в мужском ботинке. Исследованием установлено, что вещество в свёртке является наркотическим средством — героином общей массой более 500 г, — говорится в сообщении столичного главка.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее в посёлке Развилка Московской области полиция задержала 41-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, у которого была обнаружена крупная партия героина, писал News.ru.