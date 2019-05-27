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Полицейские в Москве нашли в ботинке у приезжего полкило героина 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали в Москве 34-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт героина в крупном размере. Наркотическое вещество было обнаружено в его ботинке.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону, инцидент произошёл на западе столицы.
Мужчина был задержан около одного из домов на Кутузовском проспекте в автомашине Volvo XC90. При досмотре автомобиля на заднем сиденье в обувной коробке был обнаружен тайник в виде полиэтиленового свёртка, который находился в мужском ботинке. Исследованием установлено, что вещество в свёртке является наркотическим средством — героином общей массой более 500 г, — говорится в сообщении столичного главка.
В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Ранее в посёлке Развилка Московской области полиция задержала 41-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, у которого была обнаружена крупная партия героина, писал News.ru.
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Происшествия , Криминал , МВД , Москва
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