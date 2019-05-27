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Reuters: американец погиб во время спуска с Эвереста 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
Американский альпинист скончался в понедельник во время спуска с вершины Эвереста. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на непальские власти. С начала нынешнего сезона восхождений на величайшую вершину мира погибли уже девять человек. 61-летний Джон Кулиш умер по пока не выясненной причине.
Начавшийся в марте и завершающийся в мае весенний альпинистский сезон в Гималаях в этом году запомнится столпотворением альпинистов на обращенном к Непалу склоне Эвереста. В некоторые дни число покорителей Эвереста превышало сто человек. Для некоторых поход закончился печально.
Житель американского штата Юта 55-летний Дон Кэш исполнил свою заветную мечту покорить главные вершины на семи континентах Земли и умер сразу же после похода на последнюю из них — на Эверест. Ради вступления в "Клуб семи вершин", в котором состоят их прошлые и будущие покорители, американец бросил работу и посвятил себя альпинизму. Вернуться живым с нее ему было не суждено, при спуске с пика его подвело сердце.
В один день с Кэшем во время спуска с Эвереста погибли трое индийцев, в том числе две женщины. Как подтвердило Управление туризма Непала, причинами их смерти стали огромная усталость, нехватка кислорода, обезвоживание организма, что привело к острой сердечной недостаточности. Специалисты считают, что индийцы смогли бы успешно спуститься с Эвереста и остаться живыми, если бы не пробки из-за скопления людей на альпинистском маршруте, где мешали и с трудом уступали друг другу дорогу те, кто поднимался к вершине и уже спускался с нее.
Известно, что каждый год при покорении Эвереста погибает от пяти до десяти спортсменов. В весенний сезон в этом году с вершины не вернулись живыми уже 12 человек. Всего с марта по май совершить восхождения на пик собирались 379 спортсменов. Некоторые из них все еще ждут возможности ступить на альпинистскую тропу. Трафик на ней остается очень напряженным.
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Происшествия , Reuters , Непал
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