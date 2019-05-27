Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту

Российские моряки протаранили Mercedes в немецком порту. Видео

Жители Гамбурга надолго запомнят трехмачтовое судно «Мир», приписанное к Санкт-Петербургу . Отчаливая из немецкого порта, российский парусник умудрился снести микроавтобус и несколько построек. Немцам теперь остается ломать голову, как объяснить этот случай страховщикам. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Росморпорт».

Российское судно приняло участие в праздновании 830-летия со дня основания порта Гамбурга 12 мая. Парусник надолго останется в памяти немцев. Отчаливая от берега, «Мир» снес кормой микроавтобус Mercedes, оставив на нем глубокие вмятины. Досталось также навесу, расположенному на набережной порта.

Как сообщило РИА ФАН, местные жители уверены, что страховые компании не станут платить за такой форс-мажор.