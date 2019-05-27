Стали известны подробности бунта в колонии в Одессе

Замглава Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации министерства юстиции Наталья Билак рассказала подробности беспорядков, произошедших в Одессе. Об этом сообщает РИА "Новости".

По ее словам, бунт начался во время планового обыска камер осужденных, в ходе которых заключенные продемонстрировали акт неповиновения.

"На место события прибыли сотрудники прокуратуры Службы безопасности, госслужбы по ЧС, Нацгвардии", — отметила Билак.

Она также добавила, что в результате прошедших протестов четверо сотрудников колонии были госпитализированы, среди заключенных никто не пострадал.

Кроме того, она подчеркнула, что никто из осужденных не сбежал, а по факту произошедшего началось судебное расследование.

Ранее сообщалось, что 500 заключенных забаррикадировались в колонии в Одессе.