Советский районный суд Махачкалы арестовал исполняющего обязанности дагестанского управления Росреестра Шамиля Гаджиева, обвиняемого в создании преступного сообщества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя верховного суда региона.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Гаджиева под стражу на два месяца — до 25 июля», — сообщили в суде.
Шамиль Гаджиев был задержан 25 мая в рамках уголовного дела о преступном сообществе, которое занималось незаконным отчуждением земельных участков. В период с 2000 года было незаконно оформлено в собственность более тысячи участков в Махачкале.
По данным следствия, ущерб оценивается в 370 миллионов рублей. Подозреваемые оформляли фальшивые постановления от имени главы администрации Махачкалы, а также подложные выписки из хозяйственных книг.
Под следствие также попали: бывший руководитель дагестанского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, бывший заммэра Махачкалы Герман Рагимханов, депутат Народного собрания республики Фикрет Раджабов и ряд должностных лиц республиканского Росреестра, Кадастровой палаты, а также бывших работников администрации Махачкалы.