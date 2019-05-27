Суд арестовал и.о. руководителя дагестанского Росреестра

Советский районный суд Махачкалы арестовал исполняющего обязанности дагестанского управления Росреестра Шамиля Гаджиева, обвиняемого в создании преступного сообщества. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя верховного суда региона.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Гаджиева под стражу на два месяца — до 25 июля», — сообщили в суде.

Шамиль Гаджиев был задержан 25 мая в рамках уголовного дела о преступном сообществе, которое занималось незаконным отчуждением земельных участков. В период с 2000 года было незаконно оформлено в собственность более тысячи участков в Махачкале.

По данным следствия, ущерб оценивается в 370 миллионов рублей. Подозреваемые оформляли фальшивые постановления от имени главы администрации Махачкалы, а также подложные выписки из хозяйственных книг.

Под следствие также попали: бывший руководитель дагестанского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, бывший заммэра Махачкалы Герман Рагимханов, депутат Народного собрания республики Фикрет Раджабов и ряд должностных лиц республиканского Росреестра, Кадастровой палаты, а также бывших работников администрации Махачкалы.