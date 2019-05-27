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СМИ сообщили о состоянии редакции в Ставрополье, где произошло нападение на сотрудников 

Рамблер + ещё 1 50 минут назад
Редакция ставропольской газеты «Родина» работает в штатном режиме после нападения на сотрудников.
Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на лидера фракции КПРФ в парламенте Ставропольского края.
По его словам, очередной выпуск газеты КПРФ «Родина» готовится к печати и выйдет во вторник. Главный редактор газеты Николай Бондаренко находится в больнице. Его выписка ожидается в ближайшие дни.
Напомним, в понедельник, 27 мая, 73-летний местный житель Константин Сиднев напал на главного редактора газеты Николая Бондаренко с охотничьим ножом. Бондаренко и еще трое сотрудников получили ранения. Нападавший задержан.
По предварительной информации, Сиднев страдает психическим заболеванием, причиной нападения стал отказ редакции печатать принесенную им статью о коммунистах.
Происшествия , КПРФ , Ставропольский Край
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