СМИ сообщили о состоянии редакции в Ставрополье, где произошло нападение на сотрудников

Редакция ставропольской газеты «Родина» работает в штатном режиме после нападения на сотрудников.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на лидера фракции КПРФ в парламенте Ставропольского края.

По его словам, очередной выпуск газеты КПРФ «Родина» готовится к печати и выйдет во вторник. Главный редактор газеты Николай Бондаренко находится в больнице. Его выписка ожидается в ближайшие дни.

Напомним, в понедельник, 27 мая, 73-летний местный житель Константин Сиднев напал на главного редактора газеты Николая Бондаренко с охотничьим ножом. Бондаренко и еще трое сотрудников получили ранения. Нападавший задержан.

По предварительной информации, Сиднев страдает психическим заболеванием, причиной нападения стал отказ редакции печатать принесенную им статью о коммунистах.