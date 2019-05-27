Неизвестный мужчина избил школьника за мат на детской площадке в Москве

Москве стражи порядка начали поиски местного жителя, который избил 10-летнего мальчика за мат на детской площадке. Мать пострадавшего рассказала, что ребенок находится в больнице. Медики не исключили, что у него компрессионный перелом позвоночника. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Мать мальчика Олеся Евдокимова рассказала, что 10-летний Вова (имя изменено) катался с другом на самокате. В какой-то момент он потерял равновесие, упал и от обиды выругался матом.

«Мужчина сделал ему замечание, мол нехорошо такие слова говорить. А потом просто взял и ударил сына ногой в грудь. Все это произошло на глазах прохожих и друга сына. Он успел сфотографировать этого мужчину. Фото мы уже передали в полицию. На алкоголика он не похож, да и был он в это момент не один: гулял с женой и маленьким ребенком», — объяснила женщина.

Школьник от удара упал на асфальт, после чего пожаловался родителям на боль в груди.

«Мы сразу же поехали в больницу. Диагноз: подозрение на компрессионный перелом позвоночника. Этот человек должен быть строго наказан. Мой сын мог использовать нецензурное выражение, но не бить же его за это. Тем более, что это сделал взрослый мужчина, который просто мог не рассчитать силу удара и вообще убить ребенка», — пожаловалась Евдокимова.

Сейчас школьник находится в больнице. Следователи начали проверку. После того, как специалисты определят характер травм, будет приятно решение о возбуждении уголовного дела.