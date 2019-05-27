В Москве выселяют 190 жителей общежития. По бумагам их «расселили» ранее

Жители бывшего московского общежития в районе Люблино занимают свое единственное жилье «на птичьих правах». Сегодня, 27 мая истек срок, предоставленный для их выселения.

Дом № 17 на улице Ставропольской был построен в 1955 году как общежитие рабочих треста «Центротрансстрой». После его банкротства в 2011 году глава московского управления Росимущества передало дом дочерней структуре организации — ФГУП «ПромЭкс», которая вскоре начало судебную тяжбу, добиваясь выселения жильцов. Именно во времена «ПромЭкса» помещения дома были переведены в категорию «нежилых».

В июле 2016 года дом сменил хозяина еще раз — теперь его получил технологический университет МИРЭА под студенческое общежитие.

Последние несколько лет нас регулярно пытаются выжить: отключить газ, отопление, водопровод или канализацию. Приезжают сотрудники Росимущества или ЧОПа, охраняющего здание МИРЭА, представители прокуратуры , милиции — свои документы показывают не всегда, — рассказала «Ридусу» житель дома Елена Чернецкая

Чернецкая и ее соседи отмечают, что со статусом их дома в документах возникла путаница. Росимущество считает дом № 17 нежилым, но в выписках из БТИ и Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) помещения, занимаемые людьми, указаны как жилые.

Последнее требование московского управления Росимущества к жителям дома от 20 мая гласит, что эти выписки не имеют значения.

ТУ Росимущества по Москве дало жителям Ставропольской недельный срок для «добровольного» выселения — до сегодняшнего дня. Но у абсолютного большинства жильцов нет какого-то другого жилья. Последний раз выехать в отдельную квартиру жителю дома удалось в 2006 году.

«Деньги на расселение выделялись еще по программе 2012−2014 годов. По документам, формально нам уже предоставили жилплощадь. Более того, по этим же документам мы отказались от предложенных нам квартир», — сообщает Чернецкая.

Среди 190 человек, населяющих упраздненное общежитие, есть и пожилые люди, и инвалиды, и молодые родители. У соседей Елены Чернецкой — Арчаковых — незадолго до «окончательного срока» во второй раз увезли в роддом взрослую дочь, ее первому ребенку полтора года. Другая ее соседка — Наталья Гудзик — имеет инвалидность третьей группы по онкологическому заболеванию. У Егиша Оганесяна, который скончался после одного из судебных заседаний о выселении, остались двое сыновей: один учится в институте, другой — в колледже.

Для всех этих людей выселение — вполне реальная угроза. Но на сегодняшний день оно еще не состоялось.

«Мы ждали приставов, но они не приезжали: как нам сказали, службе еще не дали отмашку. Вместо них прибыли сотрудники Роспотребнадзора и, ознакомившись с нашими документами, попытались связаться с МИРЭА, чтобы те разъяснили ситуацию. Но там не взяли трубку», — рассказывает Чернецкая.

Всего в Москве и Московской области в аналогичной ситуации находятся жители как минимум 14 общежитий. 26 апреля их представители обратились в приемную Государственной Думы с просьбой приостановить исполнительные производства об их выселении. Ответы депутатов пока к ним не поступали.