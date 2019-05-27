В Новочебоксарске четверо мужчин напали на бригаду скорой помощи

Она уточнила, что 26 мая поступило сообщение о том, что неизвестные напали на работников бригады скорой помощи. Прибывшие на место полицейские задержали участников инцидента и доставили в отдел для разбирательства.

Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены протоколы по статье "Мелкое хулиганство".