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В Новочебоксарске четверо мужчин напали на бригаду скорой помощи 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четверо мужчин напали на бригаду скорой помощи в Новочебоксарске, полицейские начали доследственную проверку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что 26 мая поступило сообщение о том, что неизвестные напали на работников бригады скорой помощи. Прибывшие на место полицейские задержали участников инцидента и доставили в отдел для разбирательства.
Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены протоколы по статье "Мелкое хулиганство".
"По факту нападения на медицинского работника проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказала Волк.
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Происшествия , Другое , Ирина Волк , МВД , Новочебоксарск
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