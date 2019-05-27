Суд продлил меры пресечения фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы в понедельник продлил меры пресечения восьми фигурантам громкого дела об экстремистском сообществе "Новое величие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Сергею Гаврилову. Сегодня Люблинский суд столицы должен был приступить к рассмотрению этого дела по существу, однако в самом начале процесса прокурор попросила продлить содержание под стражей Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Руслану Костыленкову и Вячеславу Крюкову, а домашний арест — Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину

Обычно такие вопросы решаются в рамках предварительного слушания, однако стороны решили отказаться от этой стадии в целях экономии времени.

"Суд постановил: ходатайство прокурора удовлетворить, продлить обвиняемым меры пресечения на шесть месяцев, до 18 ноября", — огласил решение судья Александр Маслов.

Защитники всех фигурантов просили отпустить их подопечных под подписки о невыезде, так как, по их мнению, отпали основания, из-за которых молодых людей лишили свободы. Обвиняемые, по словам защиты, уже никак не могут повлиять на следствие.

Павликова и Дубовик отдельно попросили дать им возможность учиться и лечиться в поликлинике. Адвокат Костыленкова указал на то, что у того умер отец, а больной дед остался без помощника.

В рамках заседания представители обвиняемых также обратили внимание на то, что залы здания не вмещают всех адвокатов и родственников. Маслов не исключил, что рассмотрение дела будет происходить в выездном формате в Мосгорсуде

Двое участников этой организации, которые заключили сделку со следствием, уже получили сроки. Павел Ребровский и Рустам Рустамов , полностью признав вину, были в особом порядке приговорены соответственно столичным судом к 2,5 годам колонии общего режима и Сергиево-Посадским судом к 1,5 годам условно.

Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.

Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации: якобы к ним в компанию был внедрен агент силовых структур, известный в чате, как Руслан Д. (в одном из протоколов указан как Александр Константинов ), который и инспирировал их на нарушение закона. Среди прочего адвокат Павликовой Ольга Карлова отмечала, что он "не дал девушке уйти из организации, дважды возвращал её обратно". По делу Руслан Д. проходит в качестве засекреченного свидетеля.