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Пьяные гопники вызвали скорую и побили врачей 

Ридус + ещё 12 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В Новочебоксарске пьяные молодые мужчины напали на работников скорой помощи, которых сами же и вызвали для своего побитого приятеля.
Когда бригада медиков заехала во двор, то их встретила компания из восьми пьяных парней. До пострадавшего руки у санитара так и не дошли — почти сразу возникла словесная перепалка, а затем гопники принялись его бить. Хотя врач оказался не робкого десятка и сразу скрутил напавшего, на помощь тому поспешили его подельники. В ситуацию пришлось вмешаться другим сотрудникам скорой.
Видеозапись нападения на медиков, которая была сделана установленной на карете скорой помощи камерой, опубликовал телеканал «360».
Прибывшие на место инцидента полицейские задержали молодых людей и доставили в отдел для разбирательства. Нападавшими оказались ранее судимые жители города в возрасте от 18 до 26 лет. На них были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Работа на скорой помощи — не только ответственная и благородная, но и опасная. Недавно в Набережных Челнах пациентка напала на сотрудницу скорой помощи и попыталась ее задушить. До этого пьяные мужчина и женщина избили приехавших на вызов сотрудников скорой помощи в Петербурге, а в Омске медикам даже пришлось отстреливаться от агрессивных мужчин.
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Происшествия , Криминал , Новочебоксарск
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